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В многоэтажках больше не будут выбирать представителей с каждого этажа
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Экономика — 26 Июля 2017, 14:54
Сотрудник Академии ЖКХ Татьяна Подберецкая утвердила новый проект Госдумы, касающийся участия в сборах владельцев жилья с каждого этажа.
Жильцам не обязательно присутствовать на всех встречах. Законопроект внесли депутаты Государственной Думы. В многоэтажках теперь можно будет инициировать встречи владельцев в форме конференции. Помимо того, можно будет отбирать представителей для участия в собраниях. Проживающим в доме достаточно будет выбрать хотя бы одного жильца с этажа. Однако он должен быть владельцем квартиры на этом этаже.
Татьяна пояснила, что собрать нужно количество делегатов сложно. На этаже может быть до пяти квартир, поэтому нет смысла отбирать одного делегата. Но подобрать несколько жильцов из подъезда значительно проще. Людей будет меньше, и им легче будет представить мнение всех владельцев жилья в подъезде. Это напоминает процесс выборов, их избрали, и они должны решать те или иные проблемы. Многоэтажку могут представлять даже двадцать человек.
Она пояснила, что так будет значительно легче встречаться: не нужно будет подыскивать отдельное место, не нужно будет тратить силы. Жильцы смогут быстрее утверждать решения по домам.
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