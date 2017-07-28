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В обновлении системы водоснабжения в Наро‑Фоминске вложат 30 миллионов рублей
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Экономика — 28 Июля 2017, 16:19
На обновление сетей водоснабжения в Наро-Фоминске в рамках проекта «Чистая вода» выделят тридцать миллионов рублей, что позволит обеспечить питьевой водой 18 000 жителей, отмечают в пресс-центре коммунального ведомства региона.
По сведениям пресс-центра, в Наро-Фоминске 74 процента населения обеспечены качественной водой.
Качественность воды определяется техническим особенностями водопроводных сетей, насосных центров, водозаборных точек. Для обновления сетей водоснабжения в Наро-Фоминске выделили 30 миллионов рублей.
Коммунальщики намерены отремонтировать устаревшее оборудование, разместить специальные системы водоподготовки и подключить их к имеющимся системам водоотвода в селе Калиненец. Это позволит улучшить качество воды для 18 000 жителей округа. К концу года водой будет обеспечено 87 процентов населения в округе.
Глава коммунального ведомства Евгений Хромушин отметил, что в регионе реализуется уникальный проект «Чистая вода». Предоставление доступа к качественной воде – это одно из основных направлений обновления системы ЖКХ.
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