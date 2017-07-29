29июля 2017
суббота
|
В МО создают условия для комфортной работы ж/д перевозчиков
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 29 Июля 2017, 19:17
Власти МО определяют тарифную политику пригородных железнодорожных направлений с учетом интересов компаний, обеспечивая им необходимые условия для работы, рассказали представители отделения по тарифам в МО.
В этом месяце в столице определили новые расценки на проезд в ж/д транспорте пригородного направления. В среднем расценки увеличились на 3,7 процентов в этом году.
Сотрудники органов, определяющих тарифы в регионе, при утверждении расценок акцентируют внимание на создание благоприятных условий для развития пригородных направлений. Власти обращают внимание на проблемы реализации проектов финансового характера, целью которых является улучшение качества услуг, рассказала глава комиссии по тарифам Наталья Ушакова.
В столице и области перевозкой граждан занимается Центральная пассажирская компания (охватывающей 91 процент рынка) и Московско-Тверская пассажирская компания (охватывающей 8 процентов рынка).
Сообщается, что для улучшения качества услуг за счет инвестпрограмм Центральная и Московско-Тверская компании закупят 26 и 3 электропоездов соответственно
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +24 +26
ночью +19 +21 утром +21 +23
Котировки
Партнеры