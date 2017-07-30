30июля 2017
воскресенье
|
Парковая зона «Зарядье» будет благоустроена до 1 сентября
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 30 Июля 2017, 16:46
Благоустройство входной зоны парка «Зарядье» в Москве завершится 1 сентября, рассказал представитель ведомства по капремонту Алексей Ересько.
Рабочие будут благоустраивать входную зону. В этом районе высадят 73 зеленых насаждения, установят малые архитектурные формы, вымостят дороги гранитом. В общей сложности входная зона занимает 6 000 квадратных метров. До начала осени территория будет благоустроена.
Работы строители начали с переноса стройгородка из 140 мобильных конструкций с центрального входа. В работе были задействованы местные коммунальные службы, в том числе «Автомобильные дороги». В реконструкции территории задействовано 500 человек и 100 единиц спецтехники.
Парковая зона «Зарядье» появится в районе демонтированного отеля «Россия» на Красной площади. Парковая зона будет разбита на несколько частей – лес, тундру, степь и луга, которые протянуться до Москвы-реки. Посетители смогут насладится парящей переправой, посетить комплекс «Заповедное посольство», «Ледяная пещера», и выставочный культурный центр.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +19 +21
утром +21 +23 днем +24 +26
Котировки
Партнеры