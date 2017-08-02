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В Москве увеличилось количество пассажиров, оплачивающих проезд бесконтактным способом

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Экономика — 2 Августа 2017, 14:36

Почти треть москвичей, пользующихся услугами Московского центрального кольца, платят за проезд при помощи бесконтактных технологий. Во второй половине года количество таких пассажиров возросло вдвое, отмечают на сайте городской администрации.
Сообщается, что для оплаты проезда москвичи обращаются к бесконтактным технологиям – карточкам с опцией PayPass и PayWave или телефонам с опцией Android Pay, Apple Pay. Число таких граждан увеличилось вдвое во второй половине года.
Москвичи, которые оплачивают проезд при помощи карт, задействовали спецпредложение: в прошлом месяце МКЦ инициировал проект «Выгодные поездки с Mastercard». В программе приняли участие 35 000 пассажиров. На выходных пассажиры платили всего лишь рубль за проезд, а в будние могли сэкономить на проезде 50 процентов.
Современные технологии востребованы у пассажиров, так как даже после завершения акции, люди все еще платят за проезд при помощи карточек, добавил глава минтранса Максим Ликсутов.


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