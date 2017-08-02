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В МО собираются усилить контроль за нелегальными свалками
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 2 Августа 2017, 14:37
Власти МО, после закрытия свалки отходов «Кулаковский», намерены активизировать усилия по обнаружению нелегальных полигонов в области, отмечают представитель экологического департамента в регионе.
Сотрудники экологических надзорных служб намерены совершать больше рейдов по обнаружению незаконных мусорных свалок в районе дорог. Это связано с недовольством горожан Чеховского района, где не так давно закрыли свалку отходов.
Глава экологического департамента Александр Коган сообщил, что по распоряжению суда деятельность свалки заморожена на 15 дней. Кроме того, местные власти направили обращение в арбитраж региона о прекращении деятельности полигона на длительный период.
По распоряжению губернатора МО Андрея Воробьева свалку закроют в начале сентября. Министр отметил, что свалка исчерпала возможности по приему мусора.
Прием отходов будет происходить на других 16 свалках отходов в регионе в рамках утвержденной программы.
Кроме того, Коган заметил, что специалисты экологического департамента сегодня работают над выявлением и ликвидацией незаконных полигонов.
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