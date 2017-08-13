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Мерседес собирается помогать МО готовить автомехаников
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 13 Августа 2017, 15:38
Компания Мерседес-Бенц намерена до 2026 года участвовать в подготовке специалистов для автомобильного сектора в профильных организациях МО. Об этом сказано на портале областной администрации.
Между областной администрацией МО и Мерседес будет подписано соглашение о совместной подготовке кадров в профильных образованиях региона.
Контракт будет действителен 10 лет. Его можно будет пролонгировать по договоренности.
Немцы будут готовить материалы для оценивания студентов на отборочных этапах. Кроме того, Мерседес будет принимать участие в конференциях, экспозициях с учебными заведениями в МО.
Мерседес планирует построить в регионе предприятие полного цикла в индустриальном комплексе «Есипово» в МО. Стоимость проекта – триста миллионов евро. В год завод будет выпускать до 30 000 авто. Первые авто станут доступны в начале 2019 года.
Завод будет заниматься изготовлением 4 моделей машин. Предприятие обеспечит работой 1500 специалистов.
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