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Создание моста в Дубне вышло на новый уровень
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 17 Августа 2017, 22:21
В Дубне продолжают строить переправу через реку Волгу, работы перешли на новый этап, отмечают в пресс-центре минтранса МО.
Ход строительных работ проинспектировал глава минтранса Игорь Тресков.
Строительные работы перешли на следующий этап – на переправе начали устанавливать пролетные металлоконструкции. На правом берегу 700 тонн, на левом – 170 тонн. До конца месяца будет поставлено еще 1500 тонн пролетов. На правом берегу начали укреплять металлоконструкции.
Из 17 запланированных опор, завершено три. На переправе работает 276 рабочих и 50 единиц спецтехники.
Транспортная система будет состоять из трех половин: правобережной, левобережной, руслового пролета. Общая длина объекта – два километра. Транспортная система должна будет пропускать 24 000 авто в день.
Будут разбиты четыре съезда, тротуар, пешеходные переходы, остановочные комплексы. Переправу закончат строить в 2019 году.
Транспортный переход доступен на отрезке над плотиной, состояние которой далеко от нормы.
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