18августа 2017
пятница
|
«Зенит» собирается возобновить продажу фотоаппаратов
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 18 Августа 2017, 19:35
Известное предприятие по производству фотокамер «Зенит» намерено вернуть себе былую славу и в 2018 году представить беззеркальную цифровой аппарат в двух цветовых вариантах с украшением из кожи. Новая камера обойдется дороже iPhone, отмечает глава отделения по развитию гражданского приборостроения «Швабе» Игорь Сергеев.
Сергеев пояснил, что компания собирается возродить выпуск фотоаппаратов. Компания разрабатывает проект при содействии известного производителя фототехники, чтобы выпустить общий продукт. Красногорский завод имени Зверева станет местом изготовления оптики для камер. Электронику будут делать за границей. По проекту выпуск камер намечен на следующий год.
Сообщается, что новый фотоаппарат будет усовершенствован, но сохранит свой колорит.
Фотокамеры будут выпускаться в двух вариантах: в темном и светлом цвете, аппараты будут украшены кожей, а также качественными отделочными материалами. Фотоаппараты будут беззеркальными и полнокадровыми.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +18 +20
ночью +16 +18 утром +21 +23
Котировки
Партнеры