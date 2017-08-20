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В МО начнет работать банк типовых проектов в следующем году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 20 Августа 2017, 16:31
Банк стандартных схем для предпринимателей в МО собираются запустить в середине 2018 года, рассказал представителям прессы глава градостроительного ведомства в МО Владислав Гордиенко.
Не так давно в доме правительства на ежегодном форуме обсуждали вопросы проектирования общественного пространства в регионе. На мероприятии присутствовал представитель областной администрации Ильдар Габдрахманов.
Гордиенко добавил, что над схемой работают специалисты. Он включает 12 программ. Специалисты стараются не торопясь проработать этот вопрос. К середине следующего года градостроители намерены выбрать достаточное количество программ. Банк будет заполнен по всем отраслям.
Среди отмеченных 12 проектов объекты нежилого фонда для малого и среднего бизнеса. Отмечается, что в план будет включено около 30 проектов.
Стоит отметить, что представитель областной администрации Ильдар Габдрахманов ранее сообщил о необходимости разработки в регионе банка стандартных проектов для предпринимателей, который обеспечит инвесторов утвержденными властями проектами стройобъектов.
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