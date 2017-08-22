22августа 2017
вторник
|
В Зеленограде заработал светофор, который переключается в зависимости от интенсивности движения
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 22 Августа 2017, 22:50
В Зеленограде запущены в работу современные светофоры с сенсорами движения, которые меняют показатели в зависимости от интенсивности движения, пояснил представитель Центра организации дорожного движения в Москве Дмитрий Горшков.
Он рассказал, что 22 августа были введены в эксплуатацию новые разновидности светофоров. Функционирование системы обеспечивают зарытые под объектами индукционные петли, которые анализируют передвижение транспорта и в определенный момент передают сигнал системе, чтобы переключаться. Объекты, работающие по такой системе, установили на перекрестке Сосновой аллеи и проезда 4921.
Горшков заметил, что если системы оправдают себя, то подобные установки разместят по всему городу. Обслуживание систем не станет причиной больших затрат.
Сенсоры на установках считывают интенсивность движения. После обработки информации, система переключается в соответствующую фазу. Когда авто подъезжает к переходу, на светофор поступает сигнал и включается зеленый свет.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +21 +23
ночью +20 +22 утром +20 +22
Котировки
Партнеры