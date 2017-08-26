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Тула собирается перенять туристические стратегии МО
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 26 Августа 2017, 19:32
25 августа прошла встреча главы минкульта в регионе Оксаны Косаревой с представителем Тульской области по развитию туризма Владимиром Аллахвердовым, на которой обговорили вопрос обмена опытом в туристическом секторе в двух областях.
Подмосковье демонстрирует высокие показатели в туристическом секторе и является лидером по стране. На областном форуме «Новый старт „Золотого кольца“, который прошел 10 августа, делегаты из Тулы смогли ознакомится с актуальными тенденциями в сфере туризма. Аллахвердов пояснил, что поездка в МО объясняется намерением перенять опыт по развитию туристических направлений и разработке своих брендов.
Как отметила Косарева, основные проекты, которые курируются главой обладминистрации Андреем Воробьевым, базируются на проектном управлении, сосредоточении ресурсов и командной работе.
Министр пояснила, что нынешние достижения в туристическом секторе – итог сотрудничества с архитектурным управлением, минтрансом и департаментом коммунального хозяйства.
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