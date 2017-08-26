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Школы МО готовы к началу учебного года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 26 Августа 2017, 19:33
Глава обладминистрации Андрей Воробьев пообщался с представителями правоохранительных инстанций по поводу безопасности в детсадах.
В МО подготовка к началу учебного года стартовала в июне. Инспекции в школах проходили в течение месяца. Сегодня все учебные учреждения готовы к приему учащихся. В области функционирует 1403 школы, к началу учебного года начнут работать еще девять.
Нужно акцентировать внимание на тех пунктах, которые должны быть реализованы к началу учебного года. Главным образом, к 1 сентября должно быть подготовлено 1500 образовательных учреждений, 2000 дошкольных учреждений. Правоохранительным органам, городским органам власти нужно акцентировать внимание на проверке мер безопасности школьных заведений.
Помимо того, на встрече Воробьева с представителями правоохранительных инстанций обсуждался вопрос обманутых дольщиков. Губернатор уверен, что этот вопрос в области успешно реализуется – за несколько лет число обманутых дольщиков в области уменьшилось в несколько раз – до 5000.
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