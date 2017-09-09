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Электробус передали «Мосгортрансу»
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Экономика — 9 Сентября 2017, 00:56
В пользование «Мосгортрансу» отдали электрический автобус второго поколения, созданный «КАМАЗ» при участии Drive Electro.
Сотрудники «Мосгортранса» с радостью приняли этот автобус на проверку. Гендиректор компании «Мосгортранс» Евгений Михайлов добавил, что электрические автобусы сегодня – это неотъемлемая составляющая бизнеса. Процент электрического транспорта в столице является важной задачей.
Михайлов пояснил, что проверка возможностей автобуса назначена на конец сентября и будет проведена в центре Москвы. Тесты завершат весной следующего года. Кроме самого транспортного средства, на проверку передали специальную систему для зарядки. Она будет установлена в течение трех дней.
Задача тестов состоит в том, чтобы проверить работоспособность автобуса в разных ситуациях, в самых разных вариациях, даже экстремальных. Будут задействованы варианты и с пассажирами, и без них. Будут инициированы все виды испытаний.
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