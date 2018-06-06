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С помощью карты «Мир» россияне смогут получать госуслуги
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 6 Июня 2018, 11:26
Как сообщает в 06 июня газета «Известия», с 2020 года жители нашей страны смогут получать госуслуги не только по паспорту, но и по национальной карте «Мир», которая станет идентификатором доступа к государственным сервисам.
В НСПК пояснили, являющаяся является оператором платежной системы «Мир», платежный инструмент станет идентификатором, то есть на самой карте детальная информация о конкретном человеке размещаться не будет.
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