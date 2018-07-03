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Все пенсионеры Московского региона смогут бесплатно ездить на электричках с августа
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 3 Июля 2018, 11:25
Как информируется в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении всем пенсионерам Подмосковья и столицы права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения с августа этого года.
Также право бесплатного проезда распространится на одного из родителей в многодетной семье, одного из опекунов (попечителей, патронатных воспитателей, приемных родителей), которые воспитывают ребенка-сироту в возрасте 18 лет.
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