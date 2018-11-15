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До 1 млн тонн молока планируют производить в Подмосковье к 2021 году
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 15 Ноября 2018, 15:54
Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев, что к 2021 году в Московской области собираются производить до 1 миллиона тонн молока в год.
Он отметил, что сейчас производится около 640000 тонн. План работы позволил сейчас с уверенностью сказать, что в 2020 году мы создадим все предпосылки для того, чтобы производить 1 миллион тонн. В 2021 году мы выйдем на 1 миллион тонн в производстве.
Он добавил, что эта цифра не является конечной целью. Задачей является развитие высокой эффективности отрасли.
Пятый Международный агропромышленный молочный форум пройдет в доме правительства Московской области с 27 по 28 ноября. На форуме прошлого года Подмосковье подписано с руководителями компаний 11 соглашений.
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