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Подмосковье обратится к Росреестру с просьбой более внимательно работать с инвесторами
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 29 Ноября 2018, 12:44
Как рассказал журналистам в четверг заместитель председателя регионального правительства Денис Буцаев, власти Московской области планируют обратиться к Росреестру с просьбой вести работу с инвесторами более детально и внимательно.
29 ноября в доме правительства Московской области проходит встреча представителей регионального правительства с предпринимателями.
Буцаев сообщил,- «Огромное количество вопросов, связанных с непонятностью статуса рассмотрения заявок, опять вопросы, связанные с тем, что происходит приостановка и коллеги не получают информацию относительно причин приостановки, и сроки, естественно, никого не удовлетворяют. В этом отношении мы хотим выйти с инициативой относительно более детальной работы Росреестра вместе с нашими инвесторами в этих направлениях».
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