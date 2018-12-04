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Более 1,5 тыс новых рабочих мест создали в Люберцах в 2018 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 4 Декабря 2018, 13:28
Как сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий, что с начала 2018 года в городском округе Люберцы создали более 1500 новых рабочих мест, что на 2,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Он отметил, что с целью увеличения инвестиционной привлекательности городского округа в 2018 году создали индустриальный парк «Малаховский». На его площадку привлечены 13 резидентов.
Он также добавил, что за 10 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 76,8% по сравнения с аналогичным периодом 2017 года. Объем привлеченных инвестиций составил 12,4 миллиардов рублей, крупные предприятия инвестировали в развитие 5,7 миллиардов рублей, еще 6,7 миллиардов рублей привлечено в жилищное строительство.
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