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В Подмосковье подсчитали стоимость новогоднего ужина
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 6 Декабря 2018, 13:22
Как сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, что в текущем году новогодний ужин для четверых человек в Подмосковье обойдется в 4500 рублей.
Он отметил, что праздничный стол на 4 персоны жителям Московской области обойдется в 4530 рублей. При формировании праздничного новогоднего стола учитывались продукты для приготовления салатов; мясо птицы; фрукты - яблоки, ананас, мандарины, бананы, виноград; свежие овощи, красную икру; хлеб; колбасные изделия; сладкое, а также алкогольные и безалкогольные напитки – всего более 20 наименований.
Он добавил, что набор продуктов для салата оливье на четыре человека жителям Подмосковья обойдется в среднем в 402 рубля, для селедки под шубой – в 155 рублей, для мимозы – в 124 рубля, салат из свежих помидоров и огурцов - в 205 рублей.
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