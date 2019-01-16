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Процесс выдачи субсидий в молочной сфере ускорился в Подмосковье почти в 4 раза
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 16 Января 2019, 14:24
Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, что переход на электронный документооборот позволил ускорить почти в 4 раза процесс выдачи субсидий молочным производителям в Подмосковье.
16 января 2019 года в РАНХиГС прошел деловой завтрак на тему «Государство и бизнес на пути цифровой трансформации АПК». В обсуждении приняли участие представители правительства России, федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, частного бизнеса, экспертного сообщества.
Хромов отметил, что на данный момент животноводство сильно автоматизировано, при этом действуют меры поддержки. Сейчас субсидию для молочных производителей можно получить быстрее более чем в три раза - при бумажном документообороте это занимало 31 день, сейчас занимает восемь дней.
В качестве примера высокоавтоматизированного подмосковного производства в аграрной сфере Хромов назвал предприятие «Черкизово» в Кашире.
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