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Подмосковные власти рассказали о выделяемых аграриям суммах
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 1 Апреля 2019, 12:32
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, какие суммы и по каким направлениям направят подмосковным аграриям в качестве государственной поддержки в 2019 году.
Разин подчеркнул, что с середины апреля планируется довести до аграриев более 1 миллиарда рублей из 6 миллиардов. В 2019 году запланировано направить порядка 510 миллионов рублей на погектарную поддержку, что на 160 миллионов больше, чем в 2018 году.
Отмечается, что на поддержку племенного животноводства и элитного семеноводства направляется более 950 миллионов рублей.
Разин также отметил, что в Подмосковье подготовили проект по предоставлению субсидий фермерам на высокопродуктивные корма. На эти цели будет дополнительно выделено из областного бюджета 100 миллионов рублей.
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