12апреля 2019
пятница
|
Более 25 млрд руб выделят в Подмосковье за шесть лет на предоставление соцпособий на детей
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 12 Апреля 2019, 09:58
Как информируется на сайте министерства экономики и финансов Московской области, что в 2019-2024 годах в Подмосковье на предоставление социальных пособий на ребенка из областного бюджета выделят 25,2 миллиарда рублей.
Отмечается, что в регионе с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
В рамках проекта на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка за шесть лет выделят 3,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. На повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы ОМС выделят более 4,4 миллиарда рублей из регионального бюджета.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода +4 +6
вечером +3 +5 ночью 0 +2
Котировки
Партнеры