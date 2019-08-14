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25 начинающих фермеров из Подмосковья получат гранты на сумму 59 млн руб
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 14 Августа 2019, 15:14
Как проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, что в Подмосковье завершила работу конкурсная комиссия по получению грантов на поддержку начинающих фермеров, гранты на общую сумму 59 миллионов рублей получат 25 человек.
Разин отметил, что по итогам конкурсного отбора грантовую поддержку в сумме 59 миллионов рублей получат 25 начинающих фермеров региона. Всего на получение субсидий было подано 32 заявки.
На гранты разного вида в 2019 году власти Подмосковья выделили 368 миллионов рублей.
Программа грантовой поддержки фермерства действует в регионе с 2012 года. Как ранее сообщал Разин, с момента старта программы на поддержку фермерского хозяйства в Подмосковье выделили в виде грантов более 1,1 миллиарда рублей.
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