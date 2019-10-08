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4 тыс мест под нестационарные торговые объекты разыграли на аукционах в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 8 Октября 2019, 16:07
Как информирует пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области, что в сентябре количество мест в Подмосковье, разыгранных на аукционах под размещение нестационарных торговых объектов (НТО), достигло 4000, из них 1000 разыграли в 2019 году.
Как сообщил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников, что с 2016 года на территории Московской области размещение нестационарных торговых объектов осуществляется по результатам проведения аукционов. В последние 2,5 года данная процедура осуществляется в электронной форме.
В сентябре число мест, выставленных на торги, достигло 4 тысяч. Из них 1 тысяча – в 2019 году. Общий объем поступлений в бюджеты муниципальных образований составил более 390 миллионов рублей.
Больше всего аукционов в 2019 году провели в Балашихе, Зарайске, Люберцах и Мытищах. Из всех мест, выставленных муниципалитетами на аукционы, порядка 30% – объекты мобильной торговли. Лидеры – Клин, Можайский, Одинцовский округа.
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