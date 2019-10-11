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Аэропортам России разрешат взимать инфраструктурный сбор
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 11 Октября 2019, 12:13
Как информирует газета «Коммерсант», что в России намерены узаконить инфраструктурный сбор с хендлинговых компаний в аэропортах, соответствующий проект разрабатывает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Отмечается, что ФАС готовит проект правил недискриминационного доступа к инфраструктуре аэропортов, в котором последним будет разрешено вводить инфраструктурный сбор в отношении операторов наземной инфраструктуры — компаний, которые занимаются уборкой воздушных судов, доставкой питания, транспортом пассажиров и так далее.
В настоящее время инфраструктурный сбор уже взимается в некоторых воздушных гаванях России, в том числе в Домодедове, Пулкове, Платове и Кольцове, а также почти во всех иностранных аэропортах. Размер платы варьируется от 0,5 до одного евро.
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