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Более 5% всех инвестиций Подмосковья привлекли в Домодедово
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 6 Ноября 2019, 12:06
Как проинформировал глава округа Александр Двойных, что подмосковное Домодедово привлекло более 5% общей доли инвестиций региона, в муниципалитете активно развивают приаэропортовую территорию.
Двойных подчеркнул, что в стадии реализации – 38 проектов. Домодедово занимает более 5% в общей доле инвестиций Подмосковья.
Он отметил, что современным инвесторам при выборе площадок для бизнеса важно наличие на территории четкой стратегии развития.
В числе крупных инвестиционных проектов он назвал строительство пассажирского терминала аэропорта Домодедово, центр переработки и распределения сельхозпродукции «Мираторг», развитие индустриальных парков «Южные врата», «Долматово» и другие.
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