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Операторы связи будут развивать зарядные станции для электрокаров
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 7 Ноября 2019, 12:15
Как информирует газета «Известия», что крупные операторы связи инвестируют в сети заправок для электромобилей, пока это имиджевые проекты, но в будущем они смогут приносить прибыль.
Отмечается, что «Ростелеком» с прошлого года развивает сеть таких станций в Москве и Подмосковье, на данный момент уже 100 объектов. Большинство ЭЗС расположено во дворах жилых домов, они предназначены для заправки не только автомобилей, но и электросамокатов, велосипедов и прочих устройств.
«Ростелеком» рассматривает электрозаправки как часть проекта «Умный город», который компания реализует в 50 регионах. Они придают дополнительный функционал «умным» мачтам городского освещения, остановкам и парковкам, где расположены.
В конце октября первые 10 электрозаправок в Москве открыла «дочка» МТС – МГТС. Пока это пилотный проект. На этапе тестирования услуга для владельцев электромобилей будет бесплатной.
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