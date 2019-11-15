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Стали известны инвестпроекты, которые хотят реализовать на территории ОЭЗ «Кашира»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 15 Ноября 2019, 11:53
Как информируется в постановлении, опубликованном на сайте правительства России, что ряд инвестиционных проектов планируют реализовать на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кашира» в Подмосковье.
Отмечается, что решение о присвоении городскому округу Кашира статуса ОЭЗ промышленно-производственного типа было принято 7 ноября в соответствии с постановлением правительства РФ. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
На территории ОЭЗ «Кашира» планируется реализовать инвестиционные проекты по созданию современного высокотехнологичного тепличного комплекса, научно-производственного предприятия полного цикла по производству приборов учета электроэнергии с дистанционной передачей данных, высокотехнологичного производства алюминиевой ленты методом непрерывного литья.
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