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Лотошинский рыбокомбинат в Подмосковье продали за 120 млн рублей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 11 Декабря 2019, 12:13
Как информирует газета «Ведомости», что компания «Лотофиш» стала победителем торгов по продаже имущества подмосковного Лотошинского рыбокомбината, она предложила за лот 120 миллионов рублей при начальной цене в 183 миллиона рублей.
Отмечается, что лотошинский рыбокомбинат расположен на северо-западе Московской области в Волоколамском округе. Предприятие основано еще в СССР, сейчас оно законсервировано. Основной выращиваемой рыбой был карп, а также форель и карась.
Площадь земельного участка комбината превышает 1600 гектаров, в основном на участке расположены искусственные пруды. На объекте можно выращивать 2,3-4,65 тысячи тонн рыбы.
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