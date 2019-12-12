12
декабря 2019
четверг
 
Главная  /  Экономика  /  Квоту Подмосковья на форум «Таврида» увеличили на 2020 год

Квоту Подмосковья на форум «Таврида» увеличили на 2020 год

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 12 Декабря 2019, 12:16

Как рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная, что в следующем году 315 человек из Московской области смогут поехать на форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в Крым.

Елена Красная подчеркнула, что на «Тавриде» увеличили квоту, поэтому еще больше ребят из Московской области там будет. И на фестивале «Таврида-Арт» нас ждут.

В презентации министра отмечается, что квоту на форуме «Таврида» Московской области увеличили с 218 до 315 человек.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +1 +3
вечером 0 +2 ночью 0 +2
Котировки
USD ЦБ РФ 63,5653 -0.0135
EUR ЦБ РФ 70,4558 0.0677

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.