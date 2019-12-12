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Квоту Подмосковья на форум «Таврида» увеличили на 2020 год
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 12 Декабря 2019, 12:16
Как рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная, что в следующем году 315 человек из Московской области смогут поехать на форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в Крым.
Елена Красная подчеркнула, что на «Тавриде» увеличили квоту, поэтому еще больше ребят из Московской области там будет. И на фестивале «Таврида-Арт» нас ждут.
В презентации министра отмечается, что квоту на форуме «Таврида» Московской области увеличили с 218 до 315 человек.
Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года.
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