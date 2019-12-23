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Рекорд по урожайности картофеля побили в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 23 Декабря 2019, 12:06
Как информирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, что в Московской области побили рекорд по урожайности картофеля в 2019 году - урожайность составила 323 центнера с 1 гектара.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, что наряду с увеличением урожайности зерновых мы достигли рекордных показателей и по картофелю. В этом году было активное солнце, что позволило увеличить урожайность по картофелю с 240 центнеров с 1 гектара в прошлом году до 323 центнера с 1 гектара в этом году.
Рекордным стал и валовый сбор картофеля в этом году - он составил 430 тысяч тонн.
Картофель производится в основном на территории Дмитровского и Коломенского городских округов, а также в Озерах, Луховицах и Ступине.
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