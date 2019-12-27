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Около 170 млн руб направили на оптимизацию оповещения о ЧС в Подмосковье за год
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 27 Декабря 2019, 12:38
Как рассказал начальник Главного управления МЧС России по Подмосковью Сергей Полетыкин, что на оптимизацию системы оповещения в Московской области в этом году было выделено порядка 170 миллионов рублей, обновления коснулись 30 городских округов региона.
Полетыкин подчеркнул, что проводятся работы по оптимизации системы оповещения: перевод на новое современное оборудование, работающее по цифровым программам связи. В текущем году на совершенствование системы оповещения выделено 170 миллионов (рублей - ред.).
Он отметил, что новыми системами оповещения оснащены 34 пункта управления муниципального уровня, 25 студий телевидения, 21 передатчик эфирного радио.
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