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Информацию об инвестпотенциале Подмосковья будут размещать в аэропортах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 21 Января 2020, 12:10
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил размещать информацию об инвестиционном потенциале региона в аэропортах.
Воробьев подчеркнул, что в аэропортах, бизнес-залах реклама (инвестиционного потенциала региона) должна быть заметна.
Он отметил, что очень важно привлекать бизнес на все территории региона, в том числе и небольшие.
Также в Московской области планируют подготовить план привлечения инвестиций на удаленные территории региона.
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