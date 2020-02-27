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Рост промпроизводства Подмосковья в январе составил более 10%
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 27 Февраля 2020, 11:09
Как информирует региональное министерство инвестиций и инноваций, что индекс промпроизводства Московской области в январе 2020 года к соответствующему периоду с начала прошлого года составил 110,1%.
Отмечается, что в первом месяце 2020 года самый большой рост отмечен в производстве машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства – 707,7%. Хороший прирост зафиксирован в дубление и отделке кожи, производстве чемоданов и сумок– 390,9%. Также рост наблюдается в изготовлении пестицидов и прочих агрохимических продуктов – 388,1%, и в производстве химических волокон – 305,1%.
Рост промпроизводства – один из ключевых показателей развития промышленности. Подмосковье по этому показателю стабильно растет более чем на 10% с 2016 года, и в 2020 году планируется удержать эти темпы.
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