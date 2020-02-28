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Налоговая задолженность в бюджет РФ снизилась в Подмосковье до 132 млрд руб
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 28 Февраля 2020, 11:57
Как проинформировала руководитель управления ФНС России по Московской области Екатерина Макарова, что до 132 миллиарда рублей снизилась налоговая задолженность подмосковных налогоплательщиков.
Макарова подчеркнула, что размер налоговой задолженности в 2019 году в консолидированный бюджет РФ уменьшился на 3,4 миллиардов рублей, или на 2,5%, составив 132 миллиарда рублей.
Она отметила, что сумма задолженности перед территориальным бюджетом составила 63 миллиарда рублей, сократившись на 2,1%.
По страховым взносам во внебюджетные фонды задолженность снизилась на 200 миллионов рублей и составила 22 миллиардов рублей.
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