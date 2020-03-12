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Завод по производству сиропа появится в ОЭЗ «Ступино Квадрат» в Подмосковье
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Экономика — 12 Марта 2020, 12:34
Как информирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, что Французская компания Monin планирует открыть на территории подмосковной особой экономической зоны «Ступино Квадрат» предприятие по производству сиропа и фруктово-ягодного наполнителя.
Проект получил одобрение экспертного совета по особым экономическим зонам промышленно-производственного типа Московской области под председательством зампреда областного правительства Вадима Хромова.
Хромов подчеркнул, что инвесторы представили нам интересный перспективный проект в сфере пищевой промышленности. Предприятие планирует производить сиропы и фруктово-ягодные наполнители. Общий объем инвестиций превышает 1,3 миллиарда рублей, на первом этапе реализации проекта будет создано 48 новых рабочих мест, а с 2025 года – 54.
Предполагается, что завод будет включать две линии по производству сиропа. Первая заработает с момента ввода завода в эксплуатацию, а вторая – в 2025 году. Кроме того, будет создана линия по производству фруктово-ягодного наполнителя.
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