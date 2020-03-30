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Губернатор Подмосковья разъяснил, кто сможет получить компенсации из‑за потери работы
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 30 Марта 2020, 09:47
Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, пособие в 15 000 рублей получат те жители Подмосковья, которые с начала 2020 года работали не меньше 60 дней и которых уволили не за дисциплинарный поступок.
В Подмосковье с 1 апреля будут выплачивать компенсации безработным жителям.
Он также сообщил, что в Подмосковье не нужны никакие удостоверения для поездок на работу. Чтобы добраться до работы, съездить в банк, налоговую инспекцию или отвезти продукты родственникам, можно ехать просто так.
В Подмосковье ввели режим самоизоляции для всех жителей в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Жители могут покидать свои дома только в случае угрозы жизни и здоровью, для поездки на работу и обратно, посещения ближайшего продуктового магазина, для покупки товаров первой необходимости. Можно выносить мусор и выгуливать домашних животных.
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