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Подмосковные власти предоставят бизнесу отсрочку по уплате аренды
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 2 Апреля 2020, 10:32
Как сказано в сообщении пресс-службы регионального министерства инвестиций, промышленности и науки, власти Московской области представят предпринимателям трехмесячную отсрочку по арендной плате за муниципальное и государственное имущество.
Производителям масок и дезинфицирующих средств возместят до 80% затрат на оборудование.
Средняя ставка по микрокредитам для малого и среднего бизнеса снижена до 6%.
Все указанные меры поддержат подмосковный бизнес в непростых условиях, которые связаны с распространением в стране коронавируса.
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