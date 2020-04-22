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УФАС Подмосковья выявило картельный сговор охранных фирм на 1 млрд рублей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 22 Апреля 2020, 10:38
Как сказано в сообщении пресс-службы регионального управления Федеральной антимонопольной службы, московское областное УФАС зафиксировало признаки антиконкурентного соглашения частных охранных компаний, предметом являлось право заключить контракты на оказание услуг по охране объектов и имущества в организациях здравоохранения и ЗАГСах региона.
Картельный сговор был заключен с целью поддержания цен на открытых конкурсах в электронной форме. Предварительная общая сумма НМЦ контрактов составила почти 1 миллиард рублей.
Управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции».
Согласно этому закону, признается картелем и запрещается соглашение между хозяйствующими субъектами-конкурентами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, которые осуществляют приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах
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