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Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 8 Мая 2020, 10:06
С 12 мая подмосковные промышленные предприятия смогут возобновить свою деятельность в соответствии со стандартом работы во время пандемии коронавируса, соответствующий документ подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор внес изменения в постановление от 12 марта, которым в Подмосковье был введен режим повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Уведомление о готовности предприятия к работе направляется в областное министерство инвестиций, промышленности и науки. Возобновление деятельности организаций допускаются с даты направления уведомления о готовности, однако не ранее 12 мая.
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