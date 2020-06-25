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Правительство Москвы предоставит субсидии для развития инновационных проектов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 25 Июня 2020, 10:55
Как сказано в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, в столице завершился прием документов на предоставление грантов на развитие комплексных инновационных проектов, каждый предприниматель сможет получить субсидию в размере до 200 миллионов рублей .
На получение грантов претендуют резиденты столичных технопарков, фонда «Сколково», МГУ имени М.В. Ломоносова и ряд технологичных компаний.
«Прием заявок шел три месяца. Их подали 44 организации, представляющие разные сферы — от медицинских разработок, биотехнологий и новых материалов до робототехники и информационных технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта», — сообщила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.
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