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ЦНИИТОЧМАШ Подольска получил статус системообразующей организации РФ
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Экономика — 7 Июля 2020, 14:20
Как информируется на сайте предприятия, центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска внесли в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности.
Представление о включении предприятия в перечень внесло Минэкономразвития (МЭР) РФ. По определению МЭР, институт полностью соответствует одному из основных критериев отбора – является головным исполнителем гособоронзаказа.
ЦНИИТОЧМАШ является центром исследований и разработок стрелкового оружия, военной техники, боеприпасов, тренажеров, боевой экипировки военнослужащих, другого вооружения, а также средств защиты вооружения и военной техники от высокоточного оружия.
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