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Более 40 госконтрактов на 1,16 трлн руб заключили в ходе форума «Армия‑2020»
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Экономика — 29 Августа 2020, 13:43
Как информируется на сайте Минобороны России, в ходе международного военно-технического форума «Армия-2020» было заключено свыше 40 государственных контрактов с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 1,16 триллиона рублей.
Форум «Армия-2020» проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино в Подмосковье.
«Шестой год подряд выставка продолжает бить собственные рекорды по ключевым показателям. Таких достижений около десяти. Это стабильная тенденция, которая стала традицией форума «Армия», — сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, генерал-майор Андрей Гончаров.
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