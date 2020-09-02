02сентября 2020
среда
|
Экспорт продукции подмосковного агропромышленного комплекса в Казахстан вырос на 23%
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 2 Сентября 2020, 14:39
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Подмосковья в Казахстан увеличился на 23% за полгода по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
«Московская область наращивает экспорт продукции АПК в Казахстан. Объем экспорта в эту страну за первое полугодие 2020 года составил порядка 133 миллиона долларов, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
Он отметил , что объем экспорта в Казахстан составляет 25% от общего объема экспортируемой продукции АПК Московской области.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +19 +21
вечером +15 +17 ночью +12 +14
Котировки
Партнеры