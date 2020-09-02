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Экспорт продукции подмосковного агропромышленного комплекса в Казахстан вырос на 23%

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Экономика — 2 Сентября 2020, 14:39

Как сказано  в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Подмосковья в Казахстан увеличился на 23% за полгода по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Московская область наращивает экспорт продукции АПК в Казахстан. Объем экспорта в эту страну за первое полугодие 2020 года составил порядка 133 миллиона долларов, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он отметил , что объем экспорта в Казахстан составляет 25% от общего объема экспортируемой продукции АПК Московской области.

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