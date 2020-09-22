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Подмосковная компания поставит 22 тонны кормов для животных в Евросоюз
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 22 Сентября 2020, 09:40
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, компания «Рускан» из Дмитровского округа отгрузила первую партию кормов для животных в Швецию, Финляндию и Данию, всего производитель намерен поставить в страны Евросоюза 22 тонны продукции.
АО «Рускан» экспортирует продукцию под брендом Royal Canin в страны дальнего зарубежья с 2004 года.
«Работа на заводе практически не останавливалась даже во время пандемии. В то время как большинство производителей-конкурентов в европейских странах свою деятельность приостановили», - сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Благодаря непрерывной работе подмосковной компании удалось удовлетворить спрос в кормовом сегменте не только в России, но и за рубежом.
На предприятии в Дмитровском округе выпускают 574 вида продуктов. Фабрика прошла сертификацию на экспорт в страны Таможенного союза, Евросоюза, Китай, Турцию и Индию.
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