06октября 2020
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С начала года число банкротств в России выросло на 64,9%
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 6 Октября 2020, 10:52
С января по сентябрь текущего года 77 тысяч россиян признали себя банкротами (включая ИП), что на 64,9% больше, чем было год назад, информирует во вторник газета «Известия».
При этом каждое шестое признание несостоятельности приходилось на сентябрь. Именно в этом месяце было зафиксировано рекордное число — 12,2 тысячи, что на 94,6% больше, чем в прошлом году.
«В абсолютном выражении по количеству личных банкротств лидируют Москва и Московская область — 4,6 тысячи и 4 тысячи человек соответственно. Третью строчку в рейтинге делят между собой Самарская область и Санкт-Петербург — по 3,5 тысяч», — сказано в сообщении.
Также в пятерку вошли Краснодарский край и Свердловская область. В целом по России за девять месяцев зафиксировано 52 новых банкрота на 100 тысяч населения.
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