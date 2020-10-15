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Производителей Подмосковья призвали поучаствовать в сессии с представителями сети «Метро»
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 15 Октября 2020, 10:31
В формате видеоконференции 26 октября состоится торгово-закупочная сессия с представителями торговой сети «Метро», поучаствовать могут поставщики и производители Московской области, сказано в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«В рамках встречи производители Московской области смогут представить свою продукцию, обсудить механизмы и условия сотрудничества с представителями торговой сети», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Производители смогут спросить о процессах для оптимизации реализации своей продукции на полках торговых сетей, требованиях по ассортименту, объему и фасовке.
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