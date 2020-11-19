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Минтранс Подмосковья заключил соглашение о финансировании строительства дороги в Мытищах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 19 Ноября 2020, 12:58
Министерство транспорта Подмосковья, Газпромбанк и инфраструктурный холдинг «Вис» подписали соглашение об открытии финансирования строительства дороги Виноградово – Болтино – Тарасовка в городском округе Мытищи, она соединит Ярославское и Дмитровское шоссе, сообщает корреспондент РИАМО.
«Мы подписали очень важное соглашение. На сегодняшний день оно открывает возможность начать строительно-монтажные работы, приступить к строительству дороги с началом движения в 2024 году», — сообщил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Исполнительный вице-президент, начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства АО «Газпромбанк» Павел Бруссер добавил, что на текущий момент выполнены все необходимые мероприятия по началу строительства.
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