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Средний чек на цветы перед 8 Марта в Подмосковье вырос более чем в 1,5 раза
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Экономика — 5 Марта 2021, 10:41
Средний чек на цветы в преддверии весеннего женского праздника 8 Марта в текущем году в Московской области увеличился более чем в 1,5 раза, рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
«Букет к женскому празднику на сегодняшний день в торговых точках Подмосковья подорожал где-то в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Традиционный выбор мужчин в этот день – тюльпаны, которые уже много лет не теряют популярности. Средняя стоимость букета из 5 тюльпанов в розничной сети магазинов в зависимости от размера и сорта обойдется в 250 рублей и выше, тогда как на прошлый женский праздник он стоил порядка 150 рублей», - сообщил Воскресенский.
По его словам, стоимость букета накануне праздника традиционно еще вырастет.
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